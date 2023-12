Raiffeisen Bank Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Raiffeisen Bank liegt bei 35,21, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank einen Wert von 1 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 6 haben, ist die Raiffeisen Bank aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Raiffeisen Bank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,09 EUR, während der Kurs der Aktie bei 15,62 EUR um +10,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 14,51 EUR zeigt eine Abweichung von +7,65 Prozent, was zu der Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über die Raiffeisen Bank in den sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt zeigen neun Handelssignale in diesem Zeitraum ein negatives Bild. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Raiffeisen Bank bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.