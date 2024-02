Raiffeisen Bank Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie der Raiffeisen Bank wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 2,14, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 6,84. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie der Raiffeisen Bank. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Raiffeisen Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 14,98 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,54 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +30,44 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 18,18 EUR über dem letzten Schlusskurs (+7,48 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 14,12 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,42 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,98 Prozent hatte, lag die Raiffeisen Bank um 5,56 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Raiffeisen Bank ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.