Raiffeisen Bank Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über die Raiffeisen Bank in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich positiv, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Über Raiffeisen Bank wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Raiffeisen Bank-Aktie hat einen Wert von 3, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (10,43) zeigt ebenfalls, dass die Raiffeisen Bank überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Raiffeisen Bank.

Bei der Dividendenrendite von 4,32 Prozent hat die Raiffeisen Bank momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -1, was dazu führt, dass die Raiffeisen Bank-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Raiffeisen Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Analyse der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Analyse zeigt 1 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.