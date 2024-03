Raiffeisen Bank Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,76 EUR liegt, während der Aktienkurs 17,77 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,75 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 19,45 EUR, was zu einem Abstand von -8,64 Prozent führt und die Bewertung "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Raiffeisen Bank derzeit eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 2,57, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb sie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Finanzen"-Branche zeigt sich, dass die Raiffeisen Bank eine Rendite von 28,49 Prozent erzielt hat, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von 25,21 Prozent, wobei die Raiffeisen Bank auch hier mit 3,28 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.