Raiffeisen Bank Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,41 EUR, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 19,33 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 52,06, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 50,27, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind neutral, was zu einer neutralen Bewertung führt. Optimierungsprogramme zeigen jedoch überwiegend Verkaufssignale, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Raiffeisen Bank eine neutrale Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung für Raiffeisen Bank hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.