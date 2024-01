Raiffeisen Bank Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) für die Raiffeisen Bank-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 62. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 14,72 ausgewiesen, was darauf hindeutet, dass die Raiffeisen Bank überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Raiffeisen Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,3 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,57 EUR lag, was einer Abweichung von +29,86 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 15,94 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Raiffeisen Bank mit einer Rendite von 17,25 Prozent etwas unterhalb des Sektor-Durchschnitts von 23,2 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Trotzdem wurden auch einige gut berechenbare Signale gefunden, die zu einer "Gut"-Empfehlung führen.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.