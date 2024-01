Raiffeisen Bank Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Raiffeisen Bank-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 2,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Raiffeisen Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,41 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,94 EUR liegt, was einer Abweichung von +31,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 16,37 EUR eine Abweichung von +15,7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie damit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Raiffeisen Bank-Aktie beträgt derzeit 4,32 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Raiffeisen Bank eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch den Zusammenhang von Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Raiffeisen Bank-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Raiffeisen Bank weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Raiffeisen Bank überverkauft ist, wodurch eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 resultiert. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.