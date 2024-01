Raiffeisen Bank Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Anleger-Sentiment für die Raiffeisen Bank hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien war die Stimmung größtenteils negativ, mit nur sechs Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen zu positiven Themen gewandelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie geführt hat.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Raiffeisen Bank als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbanken-Branche niedriger ist.

Die Dividendenrendite der Raiffeisen Bank liegt mit 4,32 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 %, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bezogen auf die Aktienkurs-Performance hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -5,56 % im Vergleich zur Handelsbanken-Branche gezeigt. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite jedoch über dem Durchschnitt.

Basierend auf diesen Kriterien erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.