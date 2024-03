Raiffeisen Bank Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Raiffeisen Bank wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert von 56,05 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite der Raiffeisen Bank beträgt derzeit 4,32 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,09 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie eine Rendite von 26,7 % erzielt, was 7,67 % über dem Durchschnitt liegt, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Raiffeisen Bank verläuft derzeit bei 15,72 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,52 EUR, mit einem Abstand von +24,17 %, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.