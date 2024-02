Raiffeisen Bank Aktie: Wann tut sich was?

Die Raiffeisen Bank hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, die von unseren Analysten kritisch bewertet wurde. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -1,38 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhielt die Bank eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Raiffeisen Bank von 19,68 EUR um +6,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies wird kurzfristig als positiv bewertet. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von +30,24 Prozent zum GD200, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Raiffeisen Bank-Aktie zeigt eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 42,15 und der RSI25 für 25 Tage beträgt 43,64, was zu einer Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor konnte die Raiffeisen Bank im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,54 Prozent erzielen, was 4,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Bank mit 1,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.