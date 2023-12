Raiffeisen Bank Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Anleger-Sentiment für die Raiffeisen Bank war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich vor allem ein Interesse an negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Tiefergehende Analysen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Raiffeisen Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie der Raiffeisen Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,91 derzeit um 71 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" und somit unterbewertet ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist die Raiffeisen Bank eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion als neutrales Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Raiffeisen Bank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 14,15 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 18,73 EUR, was einer positiven Abweichung von 32,37 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Raiffeisen Bank-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Insgesamt ergibt sich für die Raiffeisen Bank-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments, einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht und positiven charttechnischen Signalen.