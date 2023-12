Raiffeisen Bank Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 14,09 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,96 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,27 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,6 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,32 Prozent). Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit sechs positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten der letzten Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 17, was auf ein "überverkauftes" Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 6,02 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,81 Prozent liegt. Daher erhält die Raiffeisen Bank von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, wobei die Anlegerstimmung positiv und die Dividendenpolitik neutral bewertet werden.