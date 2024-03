Raiffeisen Bank Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Raiffeisen Bank schüttet eine Dividendenrendite von 4,32 % aus, was 1,83 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,15 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung der Bank als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die eine weitere negative Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 negative und 2 positive Signale, was zu einer Empfehlung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Raiffeisen Bank aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Bank als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Bewertung ("Gut"), während die Analyse basierend auf den letzten 50 Handelstagen zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine negative Bewertung für die Raiffeisen Bank basierend auf Dividendenrendite, Anlegerstimmung, Relative Strength Index und technischer Analyse.