Raiffeisen Bank Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie zeigt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 14,69 EUR, während der aktuelle Kurs bei 19,54 EUR liegt, was eine Abweichung von +33,02 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 17,33 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +12,75 Prozent entspricht. Somit erhält die Raiffeisen Bank-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurde eine insgesamt besonders positive Einschätzung festgestellt. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führte. Die Analyse ergab 7 negative und 1 positive Handelssignale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führte. Insgesamt wurde jedoch eine positive Anleger-Stimmung festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Raiffeisen Bank-Aktie ergibt eine Ausprägung von 63,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 23,45, woraus sich für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem positiven Rating.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich die Raiffeisen Bank-Aktie als unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 6 aufweisen. Somit erhält die Aktie auch aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Gut"-Einschätzung.