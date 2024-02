Raiffeisen Bank Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs der Raiffeisen Bank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Bank damit 3,34 Prozent über dem Durchschnitt von 12,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt 18,19 Prozent, wobei die Raiffeisen Bank aktuell 2,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Raiffeisen Bank in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 2,14 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 für Handelsbanken. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Raiffeisen Bank wider. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 2 positiven und 6 negativen Handelssignalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Raiffeisen Bank bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.