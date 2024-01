Raiffeisen Bank Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein populäres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Die Raiffeisen Bank weist derzeit einen RSI von 32,14 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 19,34, was für 25 Tage als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 21,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,56 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 13,12 Prozent, wobei die Raiffeisen Bank 2,42 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich ergibt sich ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 14,58 EUR für die Raiffeisen Bank-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,51 EUR, was einer Abweichung von +33,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Analyse, basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt, erhält die Raiffeisen Bank-Aktie mit einem Schlusskurs von 16,99 EUR (+14,83 Prozent Abweichung) eine "Gut"-Bewertung.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, die zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Raiffeisen Bank-Aktie.