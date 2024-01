Raiffeisen Bank Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 14,3 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 18,57 EUR weicht somit um +29,86 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 15,94 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +16,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Raiffeisen Bank-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit 14,72, was zu einer Überverkauft-Einstufung führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Raiffeisen Bank.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Raiffeisen Bank aktuell 6, was eine positive Differenz von +0,36 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten geben dafür eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Raiffeisen Bank in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Unsere Redaktion hat außerdem 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.