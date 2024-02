Raiffeisen Bank Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Raiffeisen Bank schneidet in verschiedenen Bereichen gut ab, wie aus der aktuellen Analyse hervorgeht.

In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs weist die Raiffeisen Bank aktuell ein Verhältnis von 4 auf, was einer negativen Differenz von -1,36 Prozent zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Raiffeisen Bank mit 15,54 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Auch bei der mittleren Rendite der Handelsbankenbranche in den vergangenen 12 Monaten von 14,68 Prozent liegt die Raiffeisen Bank mit 0,86 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank beträgt aktuell 2,14 und liegt damit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 6. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb die Raiffeisen Bank in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Raiffeisen Bank mit einem Kurs von 19,07 EUR derzeit +7,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +28,42 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.