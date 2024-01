Raiffeisen Bank Aktie: Jetzt aber!

Die Raiffeisen Bank weist eine Dividendenrendite von 4,32 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine Dividendenrendite von 5,68 Prozent hat, ergibt sich eine Differenz von -1,37 Prozent zur Raiffeisen Bank-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Raiffeisen Bank-Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 44,37 Punkten liegt. Auf längere Sicht ist die Aktie jedoch überverkauft, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird festgestellt, dass der Schlusskurs der Raiffeisen Bank-Aktie am letzten Handelstag mit 19,62 EUR um 34,11 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 17,16 EUR, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Raiffeisen Bank eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Raiffeisen Bank eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.