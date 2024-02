Raiffeisen Bank Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung hat sich für Raiffeisen Bank in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Die Aktie erhält von uns daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der verringerten Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Raiffeisen Bank mit 15,54 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit Handelsbanken liegt die Rendite von Raiffeisen Bank mit 2,8 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Raiffeisen Bank erhält jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -1,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche aufweist.

Fundamental betrachtet ist Raiffeisen Bank aus unserer Sicht unterbewertet, da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,14 gehandelt wird, was einen Abstand von 69 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 6,92 ergibt. Auf fundamentaler Basis resultiert daher eine "Gut"-Empfehlung.