Raiffeisen Bank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Raiffeisen Bank wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Raiffeisen Bank in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv zu bewerten ist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -6,5 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite im "Finanzen"-Sektor lag die Raiffeisen Bank um 0,74 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Raiffeisen Bank zeigt auf 7-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank somit gute Bewertungen auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und in Bezug auf den RSI, jedoch eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz.