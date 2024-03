Raiffeisen Bank Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Raiffeisen Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Raiffeisen Bank auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,34 Prozent erzielt, wobei die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei 15,36 Prozent lag. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 12,55 Prozent, wobei die Raiffeisen Bank um 14,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Raiffeisen Bank auf 15,55 EUR, während der aktuelle Kurs bei 19,9 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +27,97 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 19,47 EUR, was einer Distanz von +2,21 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie somit die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse weist die Raiffeisen Bank-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,87 auf, was 59 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (7,06). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.