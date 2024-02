Raiffeisen Bank Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Raiffeisen Bank-Aktie hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Raiffeisen Bank daher als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 2,14, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 6,85. Damit wird die Raiffeisen Bank als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Raiffeisen Bank-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 42,15 und einem RSI25-Wert von 43,64. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Raiffeisen Bank im letzten Jahr eine Rendite von 15,54 Prozent erzielt, was 4,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die jährliche Rendite ebenfalls über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.