Raiffeisen Bank Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Für die Aktie Raiffeisen Bank stehen per 04.08.2023, 22:32 Uhr 13.69 EUR an der Heimatbörse Vienna zu Buche. Raiffeisen Bank zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Raiffeisen Bank auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Raiffeisen Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,46 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 5,63 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,17 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Raiffeisen Bank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 2 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Raiffeisen Bank mit einem Wert von 1,45 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 10,61 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.