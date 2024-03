Raiffeisen Bank Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs der Raiffeisen Bank hat in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 26,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 15,81 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,89 Prozent für die Raiffeisen Bank bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, mit einer mittleren Rendite von 13,28 Prozent im letzten Jahr, was einer Überperformance von 13,42 Prozent entspricht. Diese herausragenden Ergebnisse führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Raiffeisen Bank momentan mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 80,97 als überkauft gilt. Damit wird das Signal für die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber der Raiffeisen Bank wider. In den letzten Tagen gab es sechs positive und sieben negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Raiffeisen Bank eine starke charttechnische Bewertung aufweist, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Ein Abweichung von +19,53 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank von der Redaktion in verschiedenen Kategorien "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertungen, basierend auf den oben genannten Analysen und Ratings.