Raiffeisen Bank Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,67 EUR lag, was einem Unterschied von +31,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 14,21 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,52 EUR liegt mit einem Unterschied von +20,3 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,25 Prozent, was einer Underperformance von -6,59 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,06 Prozent im letzten Jahr, wobei die Raiffeisen Bank um 0,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Raiffeisen Bank aktuell mit einem Wert von 5,83 für den 7-Tage-Zeitraum als überverkauft gilt. Auch der RSI25-Wert von 21 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Raiffeisen Bank mit 6,02 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investment.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine positive Bewertung für die Raiffeisen Bank-Aktie, während die Branchen- und Sektorvergleiche zu einer neutralen Einschätzung führen.