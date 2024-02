Raiffeisen Bank Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Raiffeisen Bank hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Raiffeisen Bank in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Raiffeisen Bank mit 15,54 Prozent um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Handelsbanken"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 13,54 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Raiffeisen Bank auch hier um 2 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird das Rating in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger haben Raiffeisen Bank in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Zudem wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Ebene wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft, da auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Raiffeisen Bank als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Raiffeisen Bank-Aktie hat einen Wert für den RSI7 von 40,35 und für den RSI25 von 50,69, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.