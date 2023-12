Raiffeisen Bank Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank liegt derzeit bei 1,75, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 8,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Raiffeisen Bank überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger Schwankungen und weist darauf hin, dass die Raiffeisen Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Untersuchung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktien zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Raiffeisen Bank ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Raiffeisen Bank-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie basierend auf verschiedenen analytischen Aspekten eine positive Bewertung und wird daher als attraktive Investition betrachtet.