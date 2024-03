Raiffeisen Bank Aktie: Die Bären zittern!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz um die Raiffeisen Bank. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Raiffeisen Bank wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Raiffeisen Bank mit einer Rendite von 15,54 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 13,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Raiffeisen Bank mit 2,01 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Raiffeisen Bank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,32 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Raiffeisen Bank liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 für die Raiffeisen Bank bewegt sich bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.