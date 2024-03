Raiffeisen Bank Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Raiffeisen Bank wird im Vergleich zu anderen Handelsbanken als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,14, während das Branchen-KGV bei 6,97 liegt, was einer Abweichung von 69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Raiffeisen Bank mit 20,2 EUR um +30,66 Prozent über dem GD200 (15,46 EUR) bewertet, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, liegt bei 19,39 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Raiffeisen Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Branchenvergleich hat die Raiffeisen Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 13,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,11 Prozent für die Raiffeisen Bank. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,11 Prozent, wobei die Raiffeisen Bank 4,43 Prozent über diesem Wert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Raiffeisen Bank wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Raiffeisen Bank in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".