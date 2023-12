Raiffeisen Bank Aktie: Alles nach Plan!

Das Anleger-Sentiment für die Raiffeisen Bank-Aktie wird als neutral bewertet, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, dominierten in den letzten Tagen negative Themen die Diskussionen. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Raiffeisen Bank-Aktie zeigt eine starke Diskussionsintensität und Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Tendenz hin, wodurch eine schlechte Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raiffeisen Bank-Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet einzustufen. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 17,46 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um 11,45 Prozent höher, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Raiffeisen Bank-Aktie somit eine positive Bewertung in den Kategorien Stimmung, Fundamentaldaten und technische Analyse.