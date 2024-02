Raiden Resources Aktie: Finger weg?

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Raiden derzeit -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, gehandelt wird. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +25 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Raiden eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf dieser Grundlage erhält Raiden eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Raiden in den letzten Monaten eher schwach war. Daher erhält Raiden in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Raiden derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 75, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 60,61 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.