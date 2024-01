Raia Drogasil ADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Raia Drogasil-Aktie hat in verschiedenen technischen Analysen unterschiedliche Bewertungen erhalten. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +29,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +26,09 Prozent ein positives Bild und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Raia Drogasil ein Neutral-Titel. Der Index ergibt für den RSI7 einen Wert von 35,47 und für den RSI25 einen Wert von 35,37, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen, während es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen gab. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Raia Drogasil hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Raia Drogasil-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.