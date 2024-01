Raia Drogasil ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse der Raia Drogasil ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,6 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,35 USD) um +13,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,85 USD zeigt eine Abweichung von +8,55 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls konstant. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Raia Drogasil aktuell einen Wert von 55,49, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI die Einstufung "Neutral".