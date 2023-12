Raia Drogasil ADR Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Raia Drogasil laut den Experten eine "Neutral"-Empfehlung. Der Index misst sowohl die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 57,46, während der Wert für den RSI25 bei 37,87 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Meinungen über die Raia Drogasil-Aktie auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Raia Drogasil in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Raia Drogasil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 5,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,7 USD liegt, was einer Abweichung von +20,72 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs von 6,7 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt von 5,63 USD liegt (+19,01 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Raia Drogasil-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Raia Drogasil für die vergangenen Monate die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz war üblich und es ließen sich kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung identifizieren, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für die Raia Drogasil-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.