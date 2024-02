Ragnar Metals Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse zeigt, dass die Ragnar Metals-Aktie laut Trendfolgeindikatoren sowohl langfristig als auch kurzfristig gut bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,022 AUD liegt, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 AUD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Ragnar Metals daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Zusätzlich zur harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren, und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Ragnar Metals diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ragnar Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (64,29 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion zeigen signifikante Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ragnar Metals auf Basis der technischen Analyse und der Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".