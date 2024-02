Ragnar Metals Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen gab es bei Ragnar Metals keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ragnar Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,021 AUD deutlich darüber, was eine Abweichung von +5 Prozent darstellt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ragnar Metals-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des Stimmungsbildes und der technischen Analyse, während die Stimmung auf sozialen Plattformen als positiv eingestuft wird.