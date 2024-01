Raffles Medical Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Raffles Medical-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 1,27 SGD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,06 SGD, was einem Unterschied von -16,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,08 SGD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (-1,85 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Raffles Medical-Aktie in diesem Fall. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Raffles Medical-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Raffles Medical.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird Raffles Medical als "Neutral" bewertet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

Zusammenfassend ergibt sich für Raffles Medical daher eine "Neutral"-Einstufung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz im Netz.