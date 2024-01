Raffles Medical Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert der Raffles Medical-Aktie liegt derzeit bei 42,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Branche hat die Raffles Medical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitsdienstleister", die im Durchschnitt um -13,36 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -6,82 Prozent für Raffles Medical. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -9,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Raffles Medical um 10,41 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Raffles Medical-Aktie derzeit einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt von 1,27 SGD hat, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,07 SGD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,08 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,07 SGD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Insgesamt wird die Raffles Medical-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Raffles Medical in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Raffles Medical ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.