Raffles Medical Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Aktienkurs von Raffles Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,18 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -9,86 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,32 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Raffles Medical mit -12,98 Prozent unter dem Durchschnitt von -7,2 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt negative Meinungen über Raffles Medical geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Einschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Raffles Medical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,27 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,06 SGD deutlich darunter liegt (-16,54 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs (1,08 SGD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Raffles Medical-Aktie basierend auf der Anlegerstimmung und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.