Raffles Education Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Raffles Education diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich erzielte Raffles Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,45 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche um 8,94 Prozent, was eine Underperformance von -14,39 Prozent für Raffles Education bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Raffles Education um 6,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Raffles Education verläuft derzeit bei 0,06 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 0.052 SGD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -13,33 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,05 SGD und entspricht damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Raffles Education liegt bei 50 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 52,17 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI lautet daher ebenfalls "Neutral".