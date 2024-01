Raffles Education Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Raffles Education Aktienkurse in den letzten 7 Tagen überkauft sind, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt jedoch an, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Raffles Education mit einer Rendite von -5,45 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche liegt die Rendite mit 12,18 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Raffles Education. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Bewertung vergeben, da der GD200 des Wertes bei 0,06 SGD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,051 SGD um -15 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +2 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.