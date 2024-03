Raffles Education Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Raffles Education hat in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 0,05 SGD eine neutrale kurzfristige Einschätzung. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt ist. Im Gegensatz dazu wird die langfristige Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,67 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Raffles Education ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI beträgt 42,86 und der RSI25 liegt bei 47,83, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Raffles Education zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde weder überwiegend positiv noch negativ über Raffles Education diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raffles Education bei 11,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 24,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.