Rafarma Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisschwankungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Rafarma-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI über 25 Tage zeigt einen Wert von 49,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Rafarma.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch Rafarma ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Rafarma-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,15 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine geringfügige Abweichung von +1,67 Prozent, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Insgesamt erhält die Rafarma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung, Anleger-Stimmung und technischer Analyse.