Rafarma Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisschwankungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Rafarma-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI über 25 Tage zeigt einen Wert von 49,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Rafarma.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch Rafarma ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Rafarma-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,15 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine geringfügige Abweichung von +1,67 Prozent, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Insgesamt erhält die Rafarma-Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung, Anleger-Stimmung und technischer Analyse.

