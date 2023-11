Rafarma Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Sentiment und Buzz: Die Auswirkungen des Internets auf die Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen sind unbestreitbar. Abhängig von der Intensität der Diskussionen - also der Anzahl der Beiträge in sozialen Medien - und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. In Bezug auf Rafarma wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu unserem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies führt zur Berechnung des Relative Strength Index (RSI), einem häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Für Rafarma bewerten wir nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Rafarma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 46,64), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rafarma somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rafarma-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,28 USD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,2 USD) mit einem Unterschied von -28,57 Prozent, weshalb wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewerten. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+11,11 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rafarma somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rafarma neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Rafarma insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.