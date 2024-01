Rafael Nadals Tennisschläger, mit dem er 2007 das French-Open-Finale gegen Federer gewann, steht zur Versteigerung

New York (ots/PRNewswire) -Prestige Memorabilia, der weltweit führende Anbieter von Tennismemorabilien, freut sich, eine Auktion mit einem bemerkenswerten Stück Tennisgeschichte anzukündigen: Rafael Nadals Schläger, mit dem er im French-Open-Finale 2007 gegen Roger Federer den entscheidenden Punkt gewann. Der ikonische Schläger war genau der Schläger, mit dem Nadal den entscheidenden Punkt gewann und damit seinen 3. Grand-Slam-Titel sicherte. Es wird erwartet, dass er 150.000 $ erzielen wird. Die Auktion läuft vom 9. bis zum 28. Januar online auf PrestigeMemorabilia.com.Der historische Schläger befand sich zuvor im australischen Tennismuseum und war Teil der persönlichen Sammlung des achtmaligen Grand-Slam-Siegers Ken Rosewall. Die kürzliche Schließung des Museums hat Sammlern und Fans gleichermaßen diese einmalige Gelegenheit geboten.Ein begehrtes Resolution-Photomatch-Zertifikat liegt dem Schläger bei, das forensisch bestätigt, dass es sich um den Schläger handelt, mit dem der Meisterschaftspunkt gewonnen wurde. Der Schläger wurde von Nadal auch in früheren Spielen des Turniers verwendet, unter anderem bei Siegen gegen Novak Djokovic und Carlos Moya. Neben Nadals French-Open-Schläger von 2007 werden bei der Auktion auch Erinnerungsstücke von Roger Federer, Novak Djokovic, Ken Rosewall und anderen angeboten.Auf seinem Weg ins Finale der French Open 2007 besiegte der 21-jährige Rafael Nadal eine Reihe von Champions wie Juan Martin Del Potro, Lleyton Hewitt, Carlos Moya und Novak Djokovic. Das Finale war ein elektrisierender Showdown gegen den Weltranglistenersten Roger Federer und fügte dem, was weithin als die geschichtsträchtigste Rivalität im Tennis gilt, ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. In einem packenden Finale über vier Sätze, das sich über drei Stunden hinzog, brach Nadal schließlich triumphierend zusammen und legte sich rücklings auf den legendären Sandplatz von Roland Garros. In diesem Moment des Sieges ließ er genau den Schläger, der jetzt zur Versteigerung steht, auf den heiligen roten Sand fallen. Die Dominanz von Rafael Nadal bei den Roland-Garros-Meisterschaften in Paris ist wohl von keinem anderen Athleten in der Geschichte übertroffen worden.Zwecks weiterer Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich an info@prestigememorabilia.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2313460/Prestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4063185-1&h=2771712262&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4063185-1%26h%3D3077230809%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313460%252FPrestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2313460%252FPrestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2313460%2FPrestige_Memorabilia_Rafael_championship_point_winning_racket_from_his_2007_French_Open_Final_victor.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rafael-nadals-tennisschlager-mit-dem-er-2007-das-french-open-finale-gegen-federer-gewann-steht-zur-versteigerung-302031451.htmlOriginal-Content von: Prestige Memorabilia, übermittelt durch news aktuell