Rafael Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Rafael-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,9 USD weicht davon um -3,55 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,79 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+6,15 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Rafael-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rafael in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung herangezogen wurden. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel die Gesamteinschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Rafael festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rafael daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rafael-Aktie liegt bei 38 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (38,89) führt zu einem "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Rafael.