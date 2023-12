Rafael Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. An vier Tagen dominierte jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rafael. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Aufhellung der Stimmungslage bei Rafael in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rafael-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,97 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 1,8 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung und die Aktie wird als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 46,67 zeigt an, dass die Rafael-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung des RSI führt.