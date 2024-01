Radware Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die Radware-Aktie erhält laut Analysten eine positive Einschätzung. Von insgesamt 1 Bewertung ist keine neutral und keine negativ. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 16,8 USD liegt das Kursziel der Analysten bei 25 USD, was einer potenziellen Performance von 48,81 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Radware derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 121,7, was einem Abstand von 106 Prozent zum Branchen-KGV von 59,13 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "schlecht" empfohlen.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 17,81 USD, was einer Abweichung von -5,67 Prozent zum aktuellen Kurs von 16,8 USD entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating vergeben.